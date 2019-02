De 18-jarige man die dinsdagmiddag door vijf verdachten werd bedreigd bij de DekaMarkt aan de Rijksstraatweg is dinsdag zelf ook aangehouden, meldt de politie woensdag. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij een vechtpartij eerder die dag in het Zaanenpark in Haarlem.

Rond 14.45 uur kreeg de politie de melding dat een 18-jarige jongen bij de supermarkt werd bedreigd door een groep van vijf jongens. De politie kwam ter plaatse en arresteerde vijf verdachten in de leeftijd van 15 tot 18 jaar in de omgeving van het incident.

Aangezien uit het eerste politieonderzoek naar voren komt dat de bedreigingen mogelijk het gevolg waren van een vechtpartij eerder die dag in het Zaanenpark in Haarlem, is het 18-jarige vermeende slachtoffer ook gearresteerd. Zijn rol bij de vechtpartij in het park wordt onderzocht.

Bij de aanhoudingen werden pepperspray, een mes, een taser en een boksbeugel aangetroffen.

De politie onderzoekt de toedracht van het incident en verhoort de verdachten.