Een 46-jarige vrouw is na een ongeluk dat woensdagochtend aan de Vondelweg in Haarlem plaatsvond, gewond geraakt. Hierbij was een lesauto betrokken.

Volgens de krant zou de lesauto, die voorop reed, plotseling geremd hebben. De eerste auto daarachter kon op tijd remmen, maar de twee voertuigen daarachter niet. De bestuurder van de achterste auto, een 57-jarige man uit Haarlem, botste vervolgens op de auto daarvoor.

De 46-jarige vrouw uit Haarlem, die in het voertuig zat waar tegenaan gebotst werd, is naar het ziekenhuis overgebracht. Een andere bestuurster, een 28-jarige vrouw uit Haarlem, is ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken.

De lesauto is na het ongeluk doorgereden. De inzittenden hebben mogelijk niks meegekregen van de botsing die achter hen gebeurde.