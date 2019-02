Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag op de vlucht geslagen nadat hij in het centrum van Haarlem de Brouwersgracht was ingereden.

Dat gebeurde rond 00.15 uur, toen de automobilist richting de Raaksbrug reed. Hoe de man van de weg raakte en in het water belandde, is onduidelijk.

Terwijl de hulpdiensten werden opgeroepen, dreef de auto onder de brug door. Verderop zonk het voertuig. Toegesnelde agenten gingen het water in om de bestuurder te bevrijden, maar er kwam niemand uit de auto.

Daarop zijn ook brandweerduikers het water ingegaan. Al snel trokken zij de conclusie dat de bestuurder niet meer in de auto zat.

Automobilist nergens te bekennen

Dat vermoeden werd bevestigd toen er iets verderop, op de kade naast een bootje, natte voetsporen werden gevonden. Een getuige meldt dat de politie nog een zoekslag heeft gemaakt, waarbij ook het nabijgelegen pand van het Leger des Heils is uitgekamd. Ook daar zou de automobilist niet zijn aangetroffen.

Volgens Haarlems Weekblad weet de politie inmiddels wel wie de auto heeft bestuurd, en kan hij vandaag een bezoekje verwachten.

Vanwege de inzet van de hulpdiensten was de Raaksbrug een deel van de nacht afgesloten. Het autowrak is in de loop van de nacht uit de gracht getakeld.