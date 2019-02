"Dit is de samenleving van de toekomst." Dat zei minister Hugo de Jonge over het toekomstige nieuwste hofje van Haarlem, waarvoor hij vrijdag het startschot voor de bouw gaf. Ouderen uit de wijk, mensen met een verstandelijke beperking en jonge gezinnen moeten samen een thuis krijgen in het Hof van Leijh.

Het project 'Hof van Leijh' is initiatief va corporatie Elan Wonen en de welzijnsorganisaties DOCK Haarlem, Stichting Sig en Zorgbalans. Er komen 126 sociale huurappartementen, 21 sociale eensgezinswoningen en 4 woonwerk-woningen.

Een ontmoetingsruimte voor buurtactiviteiten, zoals een 'open eettafel', moet de betrokkenheid tussen de bewoners onderling stimuleren.

Haarlemmmers van 65 jaar en ouder krijgen voorrang op de wachtlijst. De 83-jarige Klaas van Es komt even buurten tijdens de openingshandeling van de minister. Hij is sinds twee jaar weduwe en woont nu nog in een gezinswoning met tuintje, waar hij erg op gesteld is.

Maar hij realiseert zich dat over twee jaar een andere woonplek in zijn eigen buurt wellicht een uitkomst is. "Als ik niet meer naar boven kan komen, dan is het alternatief hier denk ik."