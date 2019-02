Behoud van het Haarlemse stadsstrand De Oerkap lijkt een stap dichterbij, nu het college van burgemeester en wethouders het voornemen heeft geuit om de de grond en het oude fabriekspand naast de Prinsenbrug aan de huidige uitbater te verkopen.

Het gaat om de Drijfriemenfabriek, een vervallen fabrieksgebouw dat in 2001 door de gemeente werd aangekocht. Sinds de gemeente in 2015 een bruikleenovereenkomst sloot met De Oerkap en Stichting Stad, heeft het pand 'zich ontwikkeld van rafelrand tot een culturele hotspot voor de buurt en de stad', beargumenteerd het college de ambitie de huidige voorzieningen te behouden.

"De huidige gebruiker van het pand en gebruiksdoel passen zeer goed in het gebied. Het stadsstrand is een voorbeeld hoe de gemeente bewonersinitiatieven ondersteunt en faciliteert. Ook de Haarlemse bevolking wil het stadsstrand behouden", gaat het college verder. "Het huidige gebruik en de exploitanten voegen unieke waarde toe aan de stad."

Toch is de kogel nog niet door de kerk, benadrukt het college. "Het collegebesluit over de voorgenomen verkoop is een eerste stap die genomen dient te worden om het proces verder in gang te zetten." De gemeente laat de grond en de vervallen fabriek binnenkort taxeren, waarna zal moeten blijken of de huidige uitbater de 'marktconforme prijs' er voor over heeft.