De politie in Haarlem is op zoek naar mensen die tips hebben over een brandstichting in een toilet van broodjeszaak Subway op 30 december 2018. Een vermoedelijk minderjarige dader zette het toilet in brand van het filiaal aan het Floridaplein in Haarlem.

Door de rook die vervolgens uit het toilethokje kwam, moest het hele winkelcentrum worden ontruimd.

De Subway kreeg te maken met veel water- en rookschade. Daarnaast was het toilethokje volledig zwartgeblakerd.

De politie vermoedt dat de dader minderjarig is en vraagt om tips.