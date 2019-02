Een loslopende hond werd maandagavond geschept door een auto op de Westelijke Randweg (N208) in Haarlem. De viervoeter overleefde de botsing niet.

Vermoedelijk was de hond losgebroken en liep-ie daarom over de provinciale weg, waar het verkeer 70 kilometer per uur mag.

Omdat de eigenaar er niet bij was, is op het wegdek gezocht naar de penning van het huisdier. De dierenambulance vond losse stukjes van de penning en kan daarmee waarschijnlijk achterhalen wie het baasje van de hond is.

De auto die het loslopende dier raakte, liep maandagavond veel schade op en moest worden weggesleept. De inzittende raakte niet gewond bij de botsing.