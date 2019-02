Het asfalt van de Catharijnebrug in Haarlem wordt in het weekend van 16 en zondag 17 februari vervangen.

De reden hiervoor is dat het asfalt tijdens nieuwjaarsnacht beschadigd is geraakt door vuurwerk of ander brandbaar materiaal. Dit zou voor onveilige situaties zorgen.

De werkzaamheden zijn tussen zaterdag 16 februari 15.00 tot zondagochtend 17 februari. De gemeente laat weten dat het nog niet zeker is of de brug geheel of gedeeltelijk gesloten zal worden tijdens de werkzaamheden.