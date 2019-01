Haarlem is in de nacht van 15 op 16 juni voor het eerst het decor van de Nacht van de Vluchteling. De nachtelijke looptocht gaat voor het derde jaar van start in Amsterdam, maar eindigt voor het eerst in Haarlem.

Burgemeester Femke Halsema geeft om middernacht het startsein van de tocht, die bij de Westergasfabriek begint. Vanaf daar lopen de deelnemers in zuidwestelijke richting naar het Amsterdamse Bos.

Via de ringvaart rondom de Haarlemmermeerpolder, de dorpen Badhoevedorp, Zwanenburg en Halfweg is de finish de volgende ochtend bij stadsstrand De Oerkap in Haarlem.

Naast deelnemers in Amsterdam zijn er ook duizenden lopers die in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen een wandeltocht van veertig kilometer maken. Met de sponsorloop wordt geld ingezameld voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld.

Vorig jaar haalden 5200 deelnemers samen 1,7 miljoen euro op. Met die opbrengst worden 100.000 vluchtelingen in onder andere Colombia, Myanmar en Ethiopië gesteund.