Op de dak van een woning aan de William Boothstraat in Haarlem is dinsdagmiddag een brand ontstaan. De brand is inmiddels onder controle.

De brand begon rond 14.00 uur. Op het moment van de brand was er een dakdekker aan het werk, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland aan NU.nl. Hij deed een bluspoging, maar die mocht niet baten.

Hoe de brand precies ontstaan is en wat de schade is, is nog onbekend. Een persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.