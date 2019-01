De brandweer is maandagochtend uitgerukt voor een gaslekkage op de PC Boutensstraat in Haarlem. De lekkage is inmiddels onder controle.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de gaslekkage ontstaan door werkzaamheden in de portiek van een flatgebouw. De hoofdgasleiding werd geraakt bij werkzaamheden in een schacht.

Het nutsbedrijf is momenteel aanwezig om het lek te dichten.

De brandweer wilde het complex ontruimen tot aan de vijfde etage omdat de gaslucht naar boven trok. Doordat Liander het gas afsloot was dat uiteindelijk niet nodig.