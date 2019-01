De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een 34-jarige man uit Leiderdorp aangehouden na een politieachtervolging waarin snelheden van 160 kilometer per uur werden gehaald. Op de Spanjaardlaan in Haarlem kon de man worden klemgereden.

Surveillerende agenten gaven rond 4.00 uur een stopteken toen de man met gedoofde lichten over de Fonteinlaan reed. In plaats van te stoppen, gaf de bestuurder gas. Hij reed 160 kilometer per uur op wegen waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. Zowel op de Heemsteedse Dreef als de Zuiderhoutlaan ontweek de man op gevaarlijke wijze een blok van politieauto's, om op de Spanjaardlaan alsnog staande gehouden te worden. Daar kon de bestuurder worden aangehouden waarna hij werd overgebracht naar het politiebureau. Zijn auto en rijbewijs zijn in beslag genomen.