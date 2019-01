Burgemeester en wethouders van Haarlem willen geen verbod voor huizenverhuurplatforms als Airbnb in de stad. Daar was in de gemeenteraad om gevraagd nadat Airbnb en andere partijen hadden geweigerd gegevens van verhuurders van particuliere woningen met de gemeente te delen.

De gemeente wil graag weten wie de verhuurders zijn, omdat er anders geen toeristenbelasting kan worden geïnd. Haarlem wacht een landelijke registratieverplichting af en gaat ondertussen proberen de verhuurders zelf op te sporen.

Airbnb en andere aanbieders zeggen geen tijd en capaciteit te hebben om aan de Haarlemse wens mee te werken en data uitwisselbaar te maken. In Amsterdam daarentegen zijn wel afspraken gemaakt.

Haarlem maakt in 2019 honderdduizend euro extra vrij om intensiever te kunnen handhaven. Meer mankracht is er dan om bijvoorbeeld adressen te achterhalen en achter meldingen van buren aan te gaan.

Een algeheel verbod ziet het college niet zitten. Airbnb is ook een exponent van de deeleconomie, zo redeneren ze. En daar staat het college wel achter. Er moet wel een oplossing komen om elke toerist in Haarlem belasting te laten betalen en de overlast zo veel mogelijk in te dammen.