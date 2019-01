De gemeente Haarlem gaat gratis rattenvallen uitdelen aan inwoners die last hebben van de dieren. De stad kampt de laatste tijd steeds meer met rattenoverlast.

Haarlem gebruikt geen rattengif, maar bestrijdt het ongedierte met klemmen en vallen. Ook zijn er 'ecoboxen', waar meerdere ratten tegelijk in worden gevangen.

Haarlemmers die last hebben van het ongedierte, kunnen die boxen deze kosteloos krijgen, heeft het college besloten.

Aan het gebruik van gif zijn strenge regels verbonden. Dat wordt alleen incidenteel gebruikt.

'Steeds meer plekken in Haarlem met rattenoverlast'

In Haarlem waren volgens de gemeente al straten met overlast, maar zijn er "steeds meer plekken waar dit speelt".

Om de ratten te lokaliseren speurt de gemeente ook riolen af met camera's. De gemeente stuurt bewonersbrieven rond in buurten waar de overlast het ergst is. In die brief staan ook tips over de omgang met voedselresten en hoe te voorkomen dat ratten mee-eten met voer voor tuinvogels.