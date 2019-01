Toneelgroep Orkater en Nineties Productions bereiden samen een theatervoorstelling over de scheidende Duitse bondskanselier Angela Merkel voor. Die moet op 5 april in première gaan in Haarlem.

De voorstelling, een productie waarover alle medewerkenden samen meedenken, is nog niet klaar, maar een aantal van de makers was al in Berlijn om de stemming te peilen en contact te zoeken met andere leden van de CDU, journalisten, opponenten van Merkel en de mensen op straat. Ze keken ook rond waar Merkel opgroeide, in de voormalige DDR.

Floor Houwink ten Cate tekent voor de regie, al wordt de voorstelling door een collectief ontwikkeld. Zij wordt al lange tijd zeer geboeid door Merkel en de wijze waarop de politica zich staande houdt in een mannenwereld en intussen haar persoon en vrouw-zijn niet lijkt te willen benadrukken. De makers spreken van een "ogenschijnlijk egoloze mens".

Nu staan we volgens Houwink ten Cate voor de kwestie wat we na al die jaren kwijtraken met het aanstaande vertrek van Merkel en is de vraag aan de orde wat we aan haar aanwezigheid op het politieke toneel zouden willen overhouden. De regisseur benadrukt dat de Europese blik op Merkel anders is dan de Duitse blik.

In hoeverre dat allemaal aan bod komt, wordt nog nader uitgewerkt. Wie Merkel speelt, is ook nog niet zeker. De voorstelling wordt opgeluisterd met op Richard Wagner geïnspireerde elektronische muziek.