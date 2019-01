In de Polenstraat in Haarlem is zaterdagochtend vroeg een zwaargewonde vrouw op straat gevonden. Ze overleed op straat aan zijn verwondingen.

Dat gebeurde rond 7.00 uur vanochtend. Medische hulp kwam aangesneld, maar te laat om de vrouw in leven te houden.

Het slachtoffer is volgens de politie gevallen, mogelijk van grote hoogte. Wat de identiteit is van het slachtoffer is nog niet bekend.

De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak.