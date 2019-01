Een filmpje over de geschiedenis van Haarlem is genomineerd voor de Geschiedenis Online Prijs 2018. In het filmpje, dat zo'n zes minuten duurt, is te zien hoe het gebied rondom Haarlem sinds 3600 voor Christus is veranderd.

Het filmpje Haarlem in vogelvlucht is gemaakt door de gemeente Haarlem, het Noord-Hollands Archief, het Archeologisch Museum Haarlem en Haarlem Marketing.

De prijs wordt sinds 2006 iedere twee jaar uitgerekt. Met de prijs moet het gebruik van internet voor geschiedenis worden aangemoedigd.

Stemmen op Haarlem in vogelvlucht kan tot 31 januari.