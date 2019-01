De Haarlemse gemeenteraad wil een uitgebreid onderzoek naar meerdere locaties voor de verslaafdenopvang Domus Plus in Haarlem. Wethouder Marie-Thérèse Meijs van Groenlinks stelt dat de pas gekochte vervallen boerderij aan de rand van de stad de enige goede plek is, maar de raad vindt dat een 'tunnelvisie'.

De wethouder zegt toe ook andere mogelijke locaties te zoeken. "Maar ik heb ze niet in mijn achterzak zitten."

De gemeente besloot in oktober de vervallen boerderij te kopen. Bij de aankoop van de boerderij aan de Nieuweweg was door de gemeenteraad al afgedwongen dat dat niet betekende dat de verslaafdenopvang hier ook per definitie zou komen. Er zouden eerst nog duidelijke criteria moeten worden opgesteld, bijvoorbeeld voor veiligheid.

Alle partijen in de raad willen dat er meerdere locaties onderzocht worden op geschiktheid voor een verslaafdenopvang, zoals dat jaren geleden ook gedaan werd bij de zoektocht naar een locatie voor daklozenopvang in het centrum.

De meerderheid van de Haarlemse raad is niet tegen een opvanglocatie in de stad.