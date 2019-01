Burgemeester Jos Wienen laat maandag bij de nieuwjaarsreceptie weten dat de beveiliging rondom hem iets minder 'grimmig' is geworden. Wienen wordt al geruime tijd zwaar beveiligd vanwege ernstige bedreigingen aan zijn adres.

"Veiligheid en vastbeslotenheid blijven onveranderd, maar u hebt wellicht gemerkt dat de beveiliging iets minder grimmig zichtbaar is", zei hij tijdens zijn toespraak. "Ik ben daar heel erg blij mee, want het is jammer om die zwaarbewapende politie hier rond het stadhuis te zien."

Daarnaast is de burgemeester hoopvol. Hij hoopt binnenkort weer zonder beveiliging zijn werk te kunnen doen: "De vorm is iets veranderd en ik hoop dat het een prelude is op gewonere tijden. Zonder bedreigingen."

Wienen wordt sinds september zwaar beveiligd vanwege bedreigingen uit onbekende hoek. Als de burgervader op het stadhuis is, staan er zwaarbewapende agenten voor de deur. Ook zit hij ondergedoken.