Het aantal inwoners van Haarlem is in het afgelopen jaar gestegen. De bevolkingsgroei is 9,6 per 1000 inwoners. Dit blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het CBS telt Nederland naar schatting bijna 17,3 miljoen inwoners. Dat zijn er ongeveer 100.000 meer dan aan het begin van 2018. De stijging is vergelijkbaar met die van 2016 en 2017.

De bevolkingsgroei komt voornamelijk door migratie. Sinds 2005 vestigen zich steeds meer mensen in Nederland. In 2018 waren het er vermoedelijk 241.000, bijna 2,6 procent meer dan in 2017. Er verhuisden 153.000 personen naar het buitenland.