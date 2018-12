Met de bedreiging van burgemeester Jos Wienen heeft Haarlem geen onbewogen jaar achter de rug. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2018.

Bedreiging burgemeester Jos Wienen

Sinds medio september wordt burgemeester Jos Wienen in de openbare ruimte vergezeld door zwaarbewapende agenten vanwege bedreigingen aan zijn adres. Zo zwom er een agent naast hem toen hij meedeed aan een sponsorzwemtocht door het Spaarne en staan er agenten voor het stadhuis op de Grote Markt als hij daar aanwezig is.

Tot op heden is het nog onduidelijk uit welke hoek de bedreigingen komen. De burgemeester is ook tijdelijk ondergedoken vanwege zorgen over zijn veiligheid.

Premier Mark Rutte reageerde eerder dat hij het "totaal onacceptabel" vond dat de burgemeester na bedreigingen heeft moeten onderduiken. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) noemde het "ontzettend vervelend". "Er wordt natuurlijk heel goed voor hem gezorgd, maar dit wens je niemand toe", aldus Ollongren.

De extra beveiliging van Wienen is nog steeds in werking.

Haarlemse Hells Angels veroordeeld tot gevangenisstraf

Drie voormalige kopstukken van de Haarlemse chapter van de Hells Angels zijn in juli veroordeeld tot straffen tot negen jaar cel. De hoogste straf was voor de voormalige president van de Haarlemse chapter, Lysander de R. (36). Hij moet van de rechter negen jaar de cel in.

Zijn vermeende secondanten kregen een straf van zeven en vijf jaar. De drie voormalige kopstukken maakten zich onder meer schuldig aan mishandeling, afpersing, bedreiging, brandstichting en wapenbezit.

In april werd bekend dat de drie voormalige kopstukken uit de club zijn gezet.

Alpaca in centrum Haarlem

In januari van dit jaar heeft de politie een alpaca gevonden in het centrum van Haarlem. Het dier werd vervolgens in een politieauto naar de manege van de politie Amsterdam gebracht.

De politie zocht druk naar de eigenaar, onder andere bij kinderboerderijen in de buurt en een circus. Bij alle locaties werd geen alpaca vermist.

Het dier werd uiteindelijk naar een vereniging van alpacahouders gebracht in Sassenheim, waar het zou worden verzorgd tot de eigenaar gevonden is. Het is onbekend of de eigenaar inmiddels terecht is.

Man probeert peuter (2) te ontvoeren

Twee grootouders kregen begin december een grote schrik te verwerken, toen een man plotseling op de markt in Schalkwijk hun tweejarige kleinkind probeerde te ontvoeren.

De peuter was met haar opa en oma op de markt bij Winkelcentrum Schalkwijk toen de man haar oppakte en wegrende. Andere marktbezoekers zagen het gebeuren en hebben hem overmeesterd. Het meisje bleef ongedeerd.

Rode stip voor mensen die niet op de foto willen

Bezoekers van de evenementen van Haarlem Culinair die niet herkenbaar in beeld willen, konden in augustus een rode stip ophalen bij de organisatie en die op hun voorhoofd te plakken. Zodra iemand met een rode stip op een foto of video staat, dan gebruikt de organisatie deze beelden niet.

"Vroeger kon je gewoon foto's publiceren", legt de organisator uit. "Maar nu ben je nog vijf weken bezig als je iedereen moet navragen of een foto of video op de website mag worden gezet."

Volgens de organisatie hadden 3 van de 70.000 bezoekers gebruik gemaakt van de rode stip.

Huizenprijzen Haarlem stijgen het hardst

In oktober werd bekend dat de huizenprijzen in Zuid-Kennemerland het hardst stijgen van het hele land. Volgens de vereniging van makelaars NVM zijn de prijzen in de regio in een jaar tijd met 20 procent gestegen.

Deze prijsstijging zou vooral te maken hebben met de overspannend huizenmarkt in Amsterdam. Volgens de NVM trekken veel kopers weg uit de hoofdstad en is Haarlem een aantrekkelijk alternatief.

Nieuwe sprinter tussen Haarlem en Leiden

Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur maakten begin december de eerste rit met de nieuwe sprinter vanaf station Haarlem naar Leiden.

De nieuwe sprinter is voorzien van wifi, stopcontacten, gescheiden afvalbakken en een invaliden-wc. Het is de derde generatie sprinter.

Inbreker roept hulp in van slotenspecialist

Een 28-jarige inbreker heeft in januari van dit jaar de hulp ingeroepen van een slotenspecialist om bij een woning aan de Kleverparkweg binnen te komen.

De slotenspecialist werd ingehuurd om het slot uit de deur te boren. De 48-jarige bewoner was op dat moment thuis en besloot een kijkje te nemen omdat hij herrie hoorde. De inbreker is vervolgens aangehouden.

De slotenspecialist verklaarde dat hij telefonisch voor de klus was ingehuurd en niets wist van een inbraak. Na verhoor mocht hij weer gaan.

GroenLinks grootste partij in Haarlem

In maart konden alle inwoners van Haarlem weer naar de stembus. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in de stad kreeg GroenLinks de meeste stemmen. De partij van lijsttrekker Robbert Berkhout heeft 8 zetels in de raad behaald.

Vier jaar geleden sleept D66 de winst binnen met 7 zetels. Dit jaar behaalde D66 5 zetels, evenals de VVD. De PvdA haalde na GroenLinks de meeste stemmen met 6 zetels.