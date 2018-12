De politie onderzoekt twee inbraken in de nacht van woensdag op donderdag op het station in Haarlem. De ene inbraak was in een Burger King, de andere bij de toiletten op het perron.

Dat meldt de politie donderdag. De inbraak bij de Burger King vond plaats rond 4.15 uur. NS-medewerkers zagen twee mannen inbreken in het pand. Toen de mannen de medewerkers zagen, vluchtten ze.

Deze mannen zijn naar schatting tussen de zestien en twintig jaar, waren in het donker gekleed en renden weg richting de parkeergarage.

Later bleek dat er ook was ingebroken bij de toiletten. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de inbraken. Bij beide incidenten is het onbekend of de daders een buit hebben meegenomen.