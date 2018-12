Een man is donderdagochtend lichtgewond geraakt bij een brand in een woning aan de Geertruida Carelsenstraat in Haarlem. Hij is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond rond 2.30 uur. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat een man brandwonden opliep.

Een andere man is ter plekke nagekeken voor vanwege rookinhallatie, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Of de studio nog bewoonbaar is, is nog niet bekend.