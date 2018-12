De burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, heeft de overvallen woning aan de Allanstraat donderdag gesloten na de vondst van hennep. In het huis vond in de nacht van dinsdag op woensdag een woningoverval plaats.

Volgens een brief van de gemeente Haarlem, die achter het raam is geplakt, werd er een 'handelshoeveelheid' hennep gevonden. De woning is voor zes maanden gesloten. Of de bewoners zijn aangehouden, is nog niet duidelijk.

Vier daders bedreigden in de nacht van de overval de bewoners met een wapen en gingen er met een onbekende buit vandoor. De politie opende vervolgens de jacht op hen. Of de daders inmiddels zijn opgespoord, is niet bekend.