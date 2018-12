Paus Franciscus heeft de hulpbisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam benoemt tot officiële opvolger van bisschop Jozef Marianus Punt.

Dat schrijft Punt zaterdag in een brief aan de parochies van het bisdom. De officiële titel die de hulpbisschop, Jan Hendriks, krijgt is "bisschop-coadjutor".

Wegens gezondheidsredenen diende Punt het verzoek in bij paus Franciscus om een opvolger te benoemen. Nu dit gedaan is kan Punt geleidelijk meer bestuurstaken overdragen aan Hendriks.

Hendriks blijft hulpbisschop, maar wanneer Punt over uiterlijk twee jaar geen bisschop meer is, zal Hendriks het van hem overnemen. Punt zijn tijd als bisschop zal dan aflopen wanneer hij 75 jaar oud is. Hij is al ruim twintig jaar bisschop van Haarlem-Amsterdam.