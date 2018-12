De politie is op zoek naar voorbijgangers die mogelijk meer weten van de gewapende overval op een woning aan de Lange Herenvest in Haarlem afgelopen oktober.

Een man deed zich voor als pizzakoerier. Toen het slachtoffer wilde uitleggen dat ze geen pizza had besteld, haalde de overvaller een wapen tevoorschijn. De man had zelfs een pizzadoos in zijn hand, weet de vrouw te melden tegen NH Nieuws.

"Mijn vrouw werd tegen de grond gedrukt en een van hen rende naar boven", aldus haar man. De vrouw werd in een van hun kamers onder schot gehouden. De woning is doorzocht, maar na tien minuten vertrokken de overvallers zonder buit. "We hadden niets in huis", aldus de bewoner.

De politie zegt nu op zoek te zijn naar mensen die wellicht iets van de overval hebben gezien. Het signalement van de verdachte is dat de man eind 20, begin 30 is. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. De overvaller heeft donker haar en donkere ogen. De persoon die het vuurwapen op haar richtte was langer dan de 'pizzabezorger'.

​