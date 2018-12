Meerdere opleidingen van het Nova College in Haarlem hebben in de Keuzegids Mbo het predicaat 'topopleiding' ontvangen. Het Nova College heeft meerdere locaties in de randstad.

De opleiding Facilitair manager op de Zijlweg, Acteur en Danser, Handhaver toezicht en veiligheid, drie opleidingen Laboratoriumtechniek en Leidinggevende entertainment en events (Cosmo Academy Haarlem) kregen het predicaat. Ook de opleiding Verpleegkundige mag zich 'topopleiding' noemen.

Van de topopleidingen staan er meerdere opleidingen in de landelijke top vijf. Leidinggevende entertainment en events staat op de eerste plaats, de drie opleidingen laboratoriumtechniek op de tweede plaats en de opleidingen Acteur en Danser op de vierde plaats.

Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur, zegt verheugd te zijn over de uitkomsten: "We zien in deze resultaten dat wij goed onze ambitie 'de meest tevreden studenten in de randstad' realiseren."

Aantal opleidingen in de middenmoot

Niet alle opleidingen aan het Nova College halen een goede score in de Keuzegids 2019. Een aantal opleidingen komt uit in de middenmoot en enkele daaronder.

De Keuzegids Mbo verschijnt jaarlijks om studenten te helpen bij hun keuze voor een vervolgopleiding.