Restaurant Olivijn in Haarlem heeft maandagmiddag een eerste Michelinster gekregen. In totaal kregen twaalf nieuwe restaurants in Nederland er een Michelinster bij.

Ook kwamen er twee restaurants bij met twee sterren. Dat bleek maandag bij de bekendmaking in Amsterdam.

Naast Olivijn kent Haarlem één ander sterrenrestaurant. Restaurant Ratatouille Food & Wine heeft ook een ster gekregen in de Michelingids van 2019.

Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen, De Leest in Vaassen en De Librije in Zwolle behouden de drie sterren die ze al hadden.