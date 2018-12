De gemeente Haarlem heeft de regeling van de verkeerslichting wegens de drukte die onstaat door de afsluiting van de Waarderbrug. De afsluiting levert vooral problemen op in de spits op de Spaarndamseweg richting de Schoterbrug.

Dat meldt de gemeente vrijdag. De brug werd vrijdag 7 december afgesloten voor wegverkeer. Hij is volledig opengezet, zodat scheepvaart nog wel de Waarderpolder kan bereiken. De brug is defect en daardoor onveilig om te blijven openen en sluiten, daarom werd besloten het open te zetten tot de brug is gerepareerd.

Het verkeer van en naar de Schoterbrug zal langer groen licht krijgen door de nieuwe regeling.

Ook de andere verkeerslichten op de Spaarndamseweg hebben nieuwe regelingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kruisingen met de Zaanenstraat, de Waarderbrug en de Paul Krugerkade. Het doorgaand verkeer op de Spaarndamseweg moet zo langer groen krijgen.

Regelingen moeten vertraging op Spaarndamseweg minderen

De nieuwe regelingen moeten de vertragingen op de Spaarndamseweg doen afnemen, maar zorgen er wel voor dat het verkeer in andere straten lichtelijk toeneemt. De verlichting bij de Prinsenbrug kan niet worden aangepast om technische redenen.

De aangepaste regelingen blijven in werking tot de Waarderbrug is gerepareerd. Volgende week zou de gemeente hier meer duidelijkheid over moeten hebben.