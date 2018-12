De politie kreeg donderdagochtend rond 11.40 uur een melding van een inbraak in een woning aan de Ramspol in Haarlem. Eenmaal aanwezig troffen agenten geen inbraak, maar een hennepkwekerij.

De politie laat vrijdag weten dat de achterdeur van de woning was opengebroken. Agenten troffen niemand in de woning, maar in een slaapkamer werd een kwekerij met 112 hennepplanten gevonden.

Agenten hebben de planten in beslag genomen en ook de kweekapparatuur, zoals lampen en filters, meegenomen. Ook werd ontdekt dat stroom illegaal werd afgetapt om de kwekerij aan te kunnen drijven.

De opengebroken deur is voorzien van een nieuw slot, omdat er niemand in de woning was. De bewoners van de woning zullen later als verdachte worden gehoord.