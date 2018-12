Het Openbaar Ministerie blijft in hoger beroep bij haar eisen tegen de drie verdachten van de catastrofale ruzie op Nieuwjaarsnacht 1 januari 2016 in Haarlem-Oost, waarbij de Haarlemmer Sjeddy Ibrahim werd doodgestoken. Hij werd met een mes in het hart geraakt toen hij wilde ingrijpen in een ruzie tussen een aantal jongeren.

De hoofdverdachte Ricardo L. blijft erbij dat hij onschudig is. Maar het OM is, door het bewijs van dna op het heft van het mes waarmee Sjeddy is gestoken en de vele getuigen, overtuigd dat hij wel de hoofdschuldige is. De eis van tien jaar celstraf met aftrek van voorarrest is vrijdag voor het Gerechtshof in Amsterdam gehandhaafd.

Tegen de twee medeverdachten die met messen na middernacht de Zomerkade opliepen om een ruzie te beslechten, zijn ook dezelfde straffen geëist in hoger beroep.

Layminda van Z. vier jaar voor het medeplegen van een poging tot doodslag van twee vrienden van Sjeddy en Roxanne O. twaalf maanden, deels voorwaardelijk voor openlijke geweldpleging tegen Sjeddy en twee van zijn vrienden. Overigens zijn de beide vrouwen al weer op vrije voeten.

Getuige trok verschillende keren verklaring in

De advocaat van hoofdverdachte Ricardo L. zal maandag zijn pleidooi houden. Daarbij zal de verschillende keren ingetrokken verklaring van getuige Martin L. een belangrijke rol spelen. Eerder verklaarde Martin L. te hebben gezien dat de hoofdverdachte Richardo L. de fatale messteek toebracht aan de toen 22-jarige Haarlemmer, maar nu zegt hij daar geen antwoord op te hebben.

De dood van Sjeddy veroorzaakte lange tijd veel onrust in de Amsterdamsebuurt, omdat veel jongeren uit de wijk zowel het slachtoffer als de daders kenden. Onder grote belangstelling vond een week na Sjeddy's dood een stille tocht plaats.