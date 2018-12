Een medewerker van een café op de Grote Markt in Haarlem heeft zondag bij een bedrijfsongeval per ongeluk een mes in haar buik gekregen. Haar verwondingen zijn niet ernstig.

Op het moment van het ongeluk stond de vrouw in de spoelkeuken van het café met enkele enkele borden in haar handen waarop messen lagen. Een openzwaaiende deur drukte een van de messen haar buik in.

Haar collega vertelde aan NH Nieuws dat de vrouw in de ambulance kon worden behandeld.

In eerste instantie werd melding gemaakt van een steekpartij, waardoor een traumahelikopter en de politie uitrukten. Deze hebben zich inmiddels teruggetrokken.