Een automobilist heeft in de nacht van maandag op dinsdag voor flinke schade gezorgd door tegen twee andere auto's op te rijden in de Robert Kochlaan in Boerhaavewijk.

Het incident gebeurde even na middernacht.

Vermoedelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarna twee andere voertuig schade opliepen. Een auto had slechts lakschade, terwijl de andere wagen vol werd geraakt.

Ook de auto van de automobilist eindigde in de kreukels. Deze is weggetakeld door een berger. Volgens een getuige bleek uit een alcohol- en drugstest dat de bestuurder niet onder invloed was.