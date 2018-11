De Sint en zijn Pieten brengen op zondag 18 november een bezoek aan de Haarlemse binnenstad. De pakjesboot legt aan aan de kade van het Spaarne, waarna Sinterklaas door de stad een rondrit op zijn paard maakt.

De boot legt om 13.00 uur aan aan de kade van het Spaarne voor de Koudenhoorn, tegenover de Valkestraat. Sinterklaas stapt daar op zijn paard en zal dan een route lopen langs het Spaarne, de Damstraat, Oude Groenmarkt, Grote Houtstraat, Proveniershof, Gierstraat, Gedempte Oude Gracht, Zijlstraat, Krocht, Smedestraat, waarna hij uiteindelijk rond 14.15 uur aan zal komen op de Grote Markt.

Op de Grote Markt wordt de Sint ontvangen door loco-burgemeester Sikkema. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem zal Sinterklaas niet ontvangen in verband met zijn zware beveiliging.

In een persbericht liet Wienen weten dat hij zijn werk over het algemeen gewoon kan doen, maar dat hij nu bewust een uitzondering maakt. "De intocht van Sinterklaas is een feest voor en met kinderen, waarbij zichtbaar zware beveiliging, naar mijn mening, zoveel mogelijk vermeden moet worden."

Praktische informatie

Bezoekers die met de fiets komen, kunnen hun fiets parkeren in de extra fietsenstallingen die worden geplaatst op de Koudenhorn en langs het Donkere Spaarne. Mensen die met de auto komen, moeten rekening houden met een parkeerverbod op de Koudenhorn.

Dit verbod geldt van 7.30 uur tot 18.00 uur. Parkeergarage De Appelaar is zondag dicht tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Andere parkeergarages in het centrum zijn wel open.

Deel van centrum afgezet

Een gedeelte van het centrum is voor de intocht afgezet. Het gebied rondom de Grote Houtstraat en de Gedempte Oude Gracht is tijdens de intocht afgesloten voor verkeer.

De Catharijnebrug is van 12.00 uur tot 14.00 uur dicht. Verder zet de gemeente verkeersregelaars in om het verkeer in goede banen te leiden.

Weersverwachting

Aankomend weekend is er droog weer voorspeld. Door een oostelijke wind zal de gevoelstemperatuur lager liggen. Een dikke sjaal en jas zijn daarom zeker aanbevolen tijdens het kijken naar de intocht.

In Haarlem wordt het zondag ongeveer 6 graden Celsius.