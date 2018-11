Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt nadat zij aangereden is aan de Oudeweg in Haarlem.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zes, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Het is nog onbekend door wat voor voertuig de vrouw is aangereden.

Er werd een traumahelikopter opgeroepen, die uiteindelijk niet nodig bleek te zijn. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.