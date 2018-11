De bibliotheek in het centrum van Haarlem is de laatste week van november gesloten, zodat het asbest dat bij werkzaamheden is gevonden, opgeruimd kan worden.

Na boringen bij de hoofdingang aan de Gasthuisstraat kwam half oktober onverwacht asbest vrij. De aannemer heeft toen met een natte dweil verdere verspreiding van asbestdeeltjes weten te voorkomen.

De directie van bibliotheek Zuid-Kennemerland laat in een brief aan haar leden weten dat uit metingen is gebleken dat bezoekers en personeel geen gezondheidsrisico's hebben gelopen.

Van maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november kunnen er geen boeken geleend of terug gebracht worden. De leentermijn wordt automatisch met een week verlengd, zodat er geen onnodige boetes ontstaan.