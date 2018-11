Een man heeft zaterdagmiddag een winkeldiefstal gepleegd op de Generaal Cronjéstraat.

Het is niet bekend of de man wat heeft buitgemaakt. Er is een Burgernetmelding verstuurd.

De politie is op zoek naar de verdachte. Hij is 1.90 meter, draagt een grijze sweater en joggingbroek en heeft een tattoo in zijn nek.

Ook hoort de politie graag tips van getuigen. Vooralsnog is er niemand gevonden.