Twee mannen hebben maandagavond een overval gepleegd op een woning aan de Lange Herenvest in Haarlem. Een 32-jarige vrouw was op dat moment aanwezig in de woning.

Rond 21.15 uur werd bij de woning aangebeld door een zogenaamde pizzakoerier. Toen de vrouw de deur opendeed werd ze door de koerier en een andere man de woning ingeduwd.

Een van de daders hield hierna een pistool tegen het hoofd van de vrouw. Zij werd hierna vastgehouden, terwijl zij de woning doorzochten. De overvallers zijn ongeveer tien minuten binnen geweest.

De politie is op dit moment op zoek naar getuigen van de woningoverval. Het is nog onduidelijk of er iets is buitgemaakt.