Een vrouw is donderdagochtend tegen de Nassaubrug in het centrum van Haarlem gereden. Op beelden is te zien dat slechts een klein stuk van het hekwerk heeft voorkomen dat ze met haar auto in de Nieuwe Gracht belandde.

De automobiliste zou rond 8:30 uur de macht over het stuur hebben verloren. Omdat er in eerste instantie werd gemeld dat het voertuig in de gracht lag, kwamen er veel hulpdiensten op af.

De vrouw kwam met de schrik vrij en is ongedeerd. Haar auto is wel flink beschadigd geraakt.