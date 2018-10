De bibliotheek in de Gasthuisstraat is sinds dinsdagmiddag voor onbepaalde tijd gesloten, omdat er asbest is vrijgekomen tijdens bouwwerkzaamheden aan het pand.

Het asbest is dinsdag vrijgekomen tijdens boorwerkzaamheden bij de hoofdingang. Dat gebeurde toen een aannemer een gat boorde om een "verbetering aan de brandmeldinstallatie" door te voeren, zo laat directeur Roxane van Acker van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland aan NH Nieuws weten.

"We weten dat er asbest in het pand verwerkt is", zegt Van Acker. "Maar zo lang dat niet vrijkomt, is er niets aan de hand", legt ze uit.

Dat het nu toch is vrijgekomen, is volgens haar het gevolg van een misser tijdens de inspectie. "Er is nu toch nog iets ontdekt, achter een stuk hout."

Pand ontruimd na ontdekking asbest

Volgens de directeur heeft de aannemer "adequaat gereageerd", door een natte dweil te pakken en daarmee verdere verspreiding van de vrijgekomen asbestvezels te voorkomen. Toen een expert had vastgesteld dat het inderdaad om asbest ging, is besloten het pand te ontruimen.

De ongeveer tweehonderd bezoekers die binnen waren, werden via de omroepinstallatie gevraagd het pand te verlaten.

Op dit moment onderzoeken experts hoeveel asbest is vrijgekomen en waar het precies is terechtgekomen.