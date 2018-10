Extra beveiligingsmaatregelen bij huis bedreigde burgemeester

Het grachtenpand ligt een paar honderd meter van het politiebureau aan de Koudenhorn, dus de politie is binnen een paar tellen bij de burgemeesterswoning. Ook rijdt er regelmatig een surveillanceteam langs.

Eerder was er boven de straat al een beveiligingscamera geplaatst.

De nieuwe maatregelen in het grachtenpand duiden erop dat de burgemeester nog steeds thuis woont. Hij is daar door buren de laatste tijd wel nog gezien. De vraag is of Wienen nog thuis slaapt, nu de beveiliging sinds dinsdag is opgeschroefd.

Zwaarbeveiligd in woon- en werkomgeving

De burgemeester is dinsdagmiddag door twee beveiligde auto's weggereden van het stadhuis. Daar stonden dinsdagochtend zwaarbewapende politieagenten voor de drie in- en uitgangen rondom de Grote Markt.

Wienen wordt sinds een aantal weken beveiligd, omdat politie en justitie zich zorgen maken om zijn veiligheid na bedreigingen aan zijn adres.