Connexion krijgt subsidie voor laadstations elektrische bussen Haarlem

Het geld wordt gebruikt om straks in deze regio's 220 elektrische bussen te laten rijden. Om dat mogelijk te maken moeten er op verschillende plekken oplaadpunten gebouwd worden. In april van dit jaar zijn de eerste honderd elektrische bussen gaan rijden in het gebied rond Schiphol.

De komende tijd zal het aantal elektrische bussen uitgebreid worden naar de regio's rondom de luchthaven. In 2030 moet al het OV-busvervoer in Nederland volledig uitstootvrij zijn. "Schoon vervoer is hard nodig om de doelstellingen van Parijs te halen. En ook mensen die achter een bus lopen of fietsen willen natuurlijk gewoon schone lucht inademen," zegt staatssecretaris Van Veldhoven.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bussen de weg op gaan. Connexxion gaat de plannen daarvoor nu verder uitwerken.