Burgemeester Haarlem zwemt City Swim onder politiebegeleiding

Tijdens zijn zwemtocht zwom hij zij-aan-zij met een agent. "Je hebt constant mensen die voor je veiligheid zorgen en dat geeft ook wel een veilig gevoel", aldus Wienen.

De woning van de burgemeester wordt al een paar dagen bewaakt. Een politiewoordvoerder liet eerder weten dat er redenen zijn om zorgen te hebben over de veiligheid van de burgervader. Waarom dat zo is, is niet bekend. Ook wil Wienen daar vandaag niks over kwijt.

Wel laat hij weten dat de politie altijd in de buurt is. "Het is wel een serieuze zaak ja, ze doen dit niet zomaar."

Over de sponsortocht zelf is hij laaiend enthousiast. "Wat was dit ontzettend leuk. Het is heel bijzonder om door die gracht te zwemmen, en dan is het ook nog eens voor een goed doel!"