De politie denkt te weten wie het slachtoffer is. "Het lijkt erop dat er een noodlottig ongeval is gebeurd", zegt een woordvoerder. De meldkamer kreeg eerder al meldingen binnen dat er iemand in de sloot was gevonden.

Het is onduidelijk of de persoon al langere tijd in het water lag. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het Haarlems Dagblad schrijft dat het gaat om een 68-jarige Haarlemmer. De politie zou een misdrijf uitsluiten.