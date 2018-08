Verdachte van inbraak in Haarlem gevonden door bloedspoor vanaf plaats delict

De politie kreeg dinsdag een melding van een inbraak in een lunchroom in de buurt van de Europaweg. De inbreker had een schuifpui aan de kant van de weg met een steen ingegooid.

Agenten zagen bloed op de glasscherven liggen. De druppels lagen ook buiten op de grond en vormden een spoor. Dit spoor kon worden gevolgd naar een woning aan de Waddenstraat, waar een man werd aangetroffen met een verwonding aan zijn hand.

Hij is aangehouden en in verzekering gesteld.

Uit de lunchroom zijn sigaretten gestolen. Of dat de enige buit is, is niet bekend.