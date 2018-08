Bij het gedeelte tussen de Europaweg en de Amerikaweg wordt de asfaltlaag vervangen. Ook wordt de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Jetty Velustraat verbeterd.

De weg wordt in twee sessies afgesloten. Tijdens de eerste fase is de Schipholweg in de westelijke richting afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. Bij de tweede fase is de weg in oostelijke richting afgesloten.