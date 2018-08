Man (31) aangehouden voor brandstichting in hotelkamer Van der Valk

Donderdagavond woedde er korte tijd een brand in een van de hotelkamers van het hotel. Enkele naastgelegen kamers werden daarom ontruimd. Het vuur was snel onder controle, waarop de omringende hotelkamers konden worden vrijgegeven.

De politie stelde hierna vast dat er mogelijk sprake is van brandstichting, en vroeg bij het hotel de gegevens op van de gast die in de kamer verbleef. Die man was echter nergens te bekennen.

Ruim een uur later, rond 20.15 uur, kwam er een nieuwe brandmelding binnen bij een appartement aan de Pelikaanweg in Heemstede. Op dat moment was er niemand in de woning aanwezig. Het vuur werd hier ook snel geblust.

Later werd duidelijk dat de bewoner ook de hotelkamer in het Haarlemse hotel had geboekt. Later op de avond werd hij op een niet nader genoemde plek aangehouden. Zodra justitie het strafrechtelijk onderzoek heeft afgerond, zal de man worden overgedragen aan een instantie voor geestelijke gezondheidszorg.