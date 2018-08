Politie zoekt overvaller van juwelier in de Lepelstraat

Bij de overval heeft de man een paar sieraden buitgemaakt. Hij is er hierna lopend vandoor gegaan.

Een medewerkster van de winkel heeft geprobeerd de overval te voorkomen. Zij is hierbij lichtgewond geraakt. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De politie heeft via een Burgernetmelding gevraagd uit te kijken naar de man, die gekleed was in een spijkerbroek, zwarte trui en een bomberjack. De man was lichtgetint en had een litteken onder zijn linkeroog. Hij had kort, zwart haar.