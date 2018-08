Haarlem gaat elektrische onkruidbestrijding gebruiken in binnenstad

Met de heetwatermachines wordt een kleine hoeveelheid kokend water op het onkruid gespoten. Daardoor raakt het onkruid uitgeput en kan het verwijderd worden. Volgens de gemeente zijn chemische bestrijdingsmiddelen hierdoor niet meer nodig.

De nieuwe onkruidbestrijding is een initiatief van Spaarnelanden, die het onkruid in de stad verwijdert in opdracht van de gemeente. Het wordt voorlopig alleen in het centrum van Haarlem gebruikt. In andere delen van de stad wordt ook gebruik gemaakt van heet water, maar nog niet elektrisch.

Elk jaar vindt de onkruidbestrijding in Haarlem plaats van maart tot en met november.