Fietsers steken busje telecombedrijf in brand in Europawijk

Een van de busjes is van het telecombedrijf VolkerWessels Telecom. Een soortgelijk busje van dit bedrijf werd twee jaar geleden op exact dezelfde locatie ook al in brand gestoken.

"Ik hoop dat de daders gepakt worden en dan een paar jaar de cel in gaan", vertelt eigenaar Alex aan NH Nieuws. "Ik vind het gewoon een schande wat hier is gebeurd. Het is al de tweede keer dat mijn auto in brand is gestoken. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben het zat."

Volgens buurtbewoners was er een enorme explosie te horen na de brandstichting. De brandweer kon de auto's niet meer redden.

De politie is een onderzoek gestart naar de autobranden.